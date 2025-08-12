Netanyahu diz que vai 'permitir' que palestinos deixem Gaza

"Não os estamos expulsando, e sim permitindo que saiam", disse o premier ao canal de TV I24 News. Deve ser dada a eles "a possibilidade de ir embora, em primeiro lugar, de sair das zonas de combate e, no geral, de deixar o território, se desejarem", argumentou, citando os deslocamentos de refugiados durante as guerras na Síria, Ucrânia e no Afeganistão.

Para os palestinos, qualquer tentativa de expulsá-los de suas terras seria uma lembrança da Nakba, seu deslocamento em massa durante a criação de Israel, em 1948.

Netanyahu respaldou a sugestão do presidente americano, Donald Trump, de expulsar os mais de 2 milhões de habitantes da Faixa de Gaza para o Egito e a Jordânia, enquanto os ministros israelenses de extrema direita pediram a sua saída "voluntária".

- Conversas no Cairo -

Paralelamente à entrevista do líder israelense, duas fontes palestinas indicaram que uma delegação do Hamas chegará ao Cairo para conversar com os mediadores. Liderada por Khalil al-Haya, a delegação deve se reunir amanhã com representantes do Egito para "discutir os últimos avanços" nas negociações, segundo uma das fontes.

Os esforços de mediação, liderados por Catar, Egito e Estados Unidos, não avançaram significativamente desde a trégua acordada no começo do ano, que durou dois meses. O chanceler egípcio, Badr Abdelatty, disse hoje que um trabalho está sendo feito "em plena cooperação com os catarianos e americanos".