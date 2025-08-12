Onda de calor deixa um morto em incêndio na Espanha e provoca seca na Inglaterra

"Estamos em risco extremo de incêndios florestais. Muita precaução", escreveu na rede social X o primeiro-ministro Pedro Sánchez.

O chefe de Governo anunciou que o governo convocou uma reunião de monitoramento "diante dos vários incêndios que estão ativos" no país.

O incêndio de 'Tres Cantos', a 25 km do centro de Madri, propagou-se rapidamente na segunda-feira à noite, atiçado por rajadas de vento de 70 km/h. Nesta terça-feira, as chamas estavam 'confinadas', ou seja, sem possibilidade de avançar para outras áreas.

Ao mesmo tempo, as praias de Tarifa, na Andaluzia, voltaram a ser ameaçadas pelas chamas das montanhas próximas e milhares de turistas abandonaram a região.

Os incêndios coincidem com a onda de calor que entrou no 10º dia nesta terça-feira na Espanha, possivelmente o pior, com todas as regiões sob alerta de risco.

A região de Castilla y León, no noroeste, registrou na segunda-feira mais de 30 incêndios, incluindo um que afeta a área de Las Médulas, na província de León, um local que é Patrimônio Mundial da Humanidade por suas minas de ouro do período romano e cujos danos ainda serão avaliados.