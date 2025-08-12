Oposição israelense adere à convocação de greve geral em apoio aos reféns

"As famílias que fizeram o pedido e (...) é uma razão suficiente", acrescentou.

No dia 10 de agosto, quase 20 pais de reféns convocaram uma greve geral para domingo e segunda-feira. O Fórum de Famílias de Reféns, a principal organização de parentes dos sequestrados, pediu a "paralisação do país".

O principal sindicato israelense, Histadrut, não aderiu à convocação até o momento, mas afirmou que apoiará "as manifestações de solidariedade dos trabalhadores", segundo o Fórum.

"Autorizem a greve dos cidadãos, da base ao topo. Autorizem que cada um tire um dia de folga no próximo domingo", pediu Lapid aos empresários, antes de denunciar mais uma vez o sacrifício dos reféns "no altar de uma guerra interminável, sem objetivo e sem propósito".

Dos 251 reféns capturados durante o ataque do movimento islamista palestino em Israel em 7 de outubro de 2023, 49 continuam detidos em Gaza, 27 deles mortos, segundo o Exército israelense.

O Hamas e a Jihad Islâmica divulgaram no início do mês três vídeos que mostravam dois reféns muito debilitados, o que provocou uma condenação unânime.