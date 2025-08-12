Perto da frente de batalha, reunião entre Trump e Putin não traz esperança

Está previsto que esta cúpula seja realizada na sexta-feira (15) sem o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, despertando temores de que se chegue a um acordo pelo qual a Ucrânia tenha que ceder território à Rússia.

Para Dmitro, outro soldado ucraniano, essa possibilidade "não mudará nada".

"Dará à Rússia uma oportunidade para se reagrupar e não cometer novamente os erros do início de 2022", considerou também na região de Donetsk este jovem de 22 anos, em referência aos primeiros meses da guerra, iniciada em fevereiro daquele ano.

As tropas russas avançaram rapidamente no início da invasão, mas perderam grande parte de suas conquistas ao enfrentar a forte resistência ucraniana.

"Entendemos que não poderemos recuperar o que perdemos, mas lutaremos por cada pedaço de nossa terra, por nosso futuro", acrescentou Dmitro.

- "Não acredito neles" -

A Ucrânia e a Rússia já realizaram várias rodadas de negociações na Turquia este ano, sem sucesso.