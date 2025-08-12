Petróleo fecha em queda apesar da prorrogação da trégua comercial EUA-China

O presidente americano, Donald Trump, assinou, na noite de segunda-feira, um decreto que prorroga por 90 dias a trégua comercial com a China, que expirava nesta terça.

A China fez o mesmo, o que significa que a sobretaxa cobrada pelos Estados Unidos aos produtos chineses se manteve em 30%, enquanto os impostos de Pequim aos produtos americanos seguem em 10%.

"Este acordo é importante para o mercado de matérias-primas, pois reduz o risco de que a economia chinesa se estagne por completo no outono (boreal)", afirmou Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.

No entanto, os preços do petróleo continuam enfrentando fatores persistentes de baixa, "entre os quais se incluem um aumento significativo da oferta da Opep+ e (...) uma série de dados econômicos decepcionantes nos dois maiores países consumidores de petróleo, Estados Unidos e China", assinalou Carsten Fritsch, do Commerzbank.

"À medida que se aproxima o outono (no hemisfério norte), isto poderia criar um excesso de oferta ainda maior no mercado petroleiro", avalia o analista.

Há alguns dias, os preços do petróleo se beneficiaram da hipótese de uma diminuição da oferta russa, devido às ameaças de sanções feitas por Trump.