Possível fim das senhas digitais entra em conflito com hábitos dos usuários

Desde maio, as contas de novos usuários funcionam por padrão com sistemas de conexão mais sofisticados do que as senhas tradicionais.

Na França, a agência tributária reforçou sua política de segurança informática, obrigando os usuários a validar sua conexão com um código que recebem por e-mail, além da senha.

"As senhas costumam ser fracas e reutilizadas", explica Benoît Grünemwald, especialista em segurança cibernética da empresa Eset, à AFP, lembrando que os hackers podem decifrar em minutos ou até segundos aquelas com menos de oito caracteres.

Além disso, são um alvo frequente de vazamentos de dados, "quando são mal armazenados por aqueles que deveriam protegê-los e guardá-los", observa Grünemwald.

Em junho, pesquisadores do meio Cybernews descobriram um gigantesco banco de dados com 16 bilhões de nomes de usuário e senhas provenientes de arquivos pirateados, mais uma prova da magnitude do problema.

- Transição -

A associação industrial Fast Identity Online Alliance (Fido), que conta com Google, Microsoft, Apple, Amazon e TikTok entre seus membros, trabalha para incentivar a adoção de conexões sem senha e promove o uso das chamadas 'chaves de acesso'.