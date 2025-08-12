Premiê israelense diz que 'vai autorizar' habitantes de Gaza a emigrarem para o exterior

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse, nesta terça-feira (12), que seu país permitirá que os palestinos saiam da Faixa de Gaza, enquanto o exército se prepara para uma ofensiva mais ampla no território.
Perguntado durante uma entrevista ao canal de TV internacional I24 News sobre a possível emigração de habitantes de Gaza para o exterior, Netanyahu avaliou que "isto ocorre em todos os conflitos".
"Na Síria, milhões se foram [...], na Ucrânia, milhões se foram, no Afeganistão, milhões se foram... E de repente eles [a comunidade internacional] decidem que em Gaza os civis devem estar encarcerados? Dê-lhes a possibilidade de ir embora, primeiro, de sair das zonas de combate e, em geral, de abandonar o território, se assim desejarem", defendeu o primeiro-ministro.
"Nós os autorizaremos, durante e depois dos combates", afirmou Netanyahu, acrescentando: "Não estamos os expulsando, mas permitindo que partam, e é isso que está acontecendo".
"Estamos conversando com vários possíveis países anfitriões, não posso detalhar isso aqui." Mas "o mais natural, para todos que falam, aqueles que dizem se preocupar com os palestinos e querem ajudá-los, é abrir suas portas", enfatizou.
Por ordem do gabinete militar de Netanyahu, o Exército de Israel se prepara para lançar uma nova fase de suas operações militares em Gaza para libertar todos os reféns israelenses e "derrotar" o Hamas, segundo seus objetivos declarados.
O exército tem a intenção de tomar o controle da Cidade de Gaza e dos campos de refugiados próximos, uma das áreas mais densamente povoadas do território palestino.
O anúncio desse plano foi condenado por grande parte da comunidade internacional, enquanto a ONU alertou sobre uma "nova calamidade" com graves consequências regionais.
Até agora, nenhum calendário foi revelado pelo Exército israelense. "O que está acontecendo neste momento? O que está acontecendo com os prazos? Pedi que fossem encurtados, porque realmente quero chegar à etapa final, encerrar a guerra, alcançar a libertação de todos os nossos reféns e derrotar nossos inimigos. Esse é o objetivo", disse Netanyahu.
