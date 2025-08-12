PSG enfrenta Tottenham pelo título da Supercopa da Uefa

O PSG já disputou a Supercopa, que tradicionalmente dá início à temporada europeia, em 1996, então como campeão da Recopa. No entanto, o time que era liderado em campo pelo brasileiro Raí acabou sendo goleado por 6 a 1 pela Juventus, que tinha medalhões como Zidane, Del Piero e Didier Deschamps.

- Uma equipe dominante -

"Estamos apenas no começo, nos primeiros passos de uma equipe que quer ser dominante" na Europa, declarou Luis Enrique em junho, relembrando supremacias passadas como a do Real Madrid na década de 1960 ou, mais recentemente, sob o comando do técnico Zinedine Zidane, o Barcelona de Guardiola e Messi, o Milan de Arrigo Sacchi e o Ajax de Johan Cruyff.

Mas exercer poder absoluto no futebol atual é muito complicado, como o Chelsea fez questão de lembrar ao PSG ao vencer o time francês por 3 a 0 na final da Copa do Mundo de Clubes em julho passado.

Essa derrota "é boa para nós às vésperas da próxima temporada, para permanecermos humildes", disse o presidente parisiense, Nasser al-Khelaifi, após perder o título mundial.

O objetivo é compatível com a ambição do PSG e de Luis Enrique, que sabe que um título logo no início pode ser a melhor motivação para seus jogadores antes da nova temporada.