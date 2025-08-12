Putin e líder norte-coreano prometem "reforçar cooperação" antes da cúpula Rússia-EUA

Vladimir Putin e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, se comprometeram a "reforçar sua cooperação", dias antes da cúpula que o mandatário russo terá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Alasca, informou nesta quarta-feira (13, data local) a mídia estatal de Pyongyang.

Espera-se que o magnata republicano pressione Moscou, durante sua reunião na próxima sexta-feira, para que ponha fim ao conflito na Ucrânia, no qual a Coreia do Norte forneceu tropas à Rússia.

Putin e Kim conversaram por telefone na terça-feira em um "ambiente caloroso e de camaradagem" e confirmaram sua "vontade de reforçar a cooperação no futuro", informou a agência oficial de notícias norte-coreana KCNA.