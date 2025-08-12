Rebeca Andrade anuncia que não competirá mais no solo para cuidar da saúde

"Eu sou uma atleta de 26 anos, com histórico de cinco cirurgias no joelho. Quando a gente entende nossos limites, é muito importante respeitá-los. Eu sei que vocês amam quando eu faço solo, mas ainda posso mostrar muito nos outros aparelhos", acrescentou.

As várias lesões e cirurgias no joelho entre 2015 e 2019 colocaram em risco a carreira de Rebeca, que acabou se tornando uma das melhores ginastas do mundo.

A brasileira conquistou seis medalhas em três participações nos Jogos Olímpicos: duas de ouro, três de prata e uma de bronze, superando os iatistas Robert Scheidt e Torben Grael como os atletas do país que mais vezes subiram ao pódio no maior evento esportivo do mundo.

"Estou cuidando mais da minha saúde física e mental, não estou treinando tão forte (...) Isso é crucial para os próximos anos, temos pelo menos mais uma Olimpíada pela frente", revelou.

Parar de competir no solo "vai me fazer continuar treinando por mais tempo", explicou.

Rebeca Andrade está se preparando para o próximo Mundial de Ginástica Artística, que será disputado de 19 a 25 de outubro em Jacarta, na Indonésia.