Representante curda discute integração com chefe da diplomacia síria em Damasco

Uma alta funcionária da administração curda no nordeste da Síria se reuniu com o chefe da diplomacia síria em Damasco, informaram, nesta terça-feira (12), dirigentes de ambas as partes, pouco após o governo anunciar sua retirada dos diálogos previstos sobre a integração curda no Estado sírio.

O governo havia anunciado, no sábado (9), que estava se retirando destas negociações, previstas para serem realizadas em Paris, e exigiu que qualquer discussão futura fosse realizada em Damasco, após uma conferência organizada pela administração curda com a participação inédita de várias comunidades minoritárias opostas às orientações dos dirigentes islamistas do país.

Segundo uma fonte curda, que pediu o anonimato, o encontro "ocorreu na noite de segunda-feria (11), a pedido do governo", entre uma encarregada da administração autônoma, Elham Ahmad, e o ministro das Relações Exteriores, Assad al Chaibani. A reunião foi confirmada à AFP por uma fonte governamental síria.