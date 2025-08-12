Taylor Swift anuncia 12º álbum

"Então, eu queria mostrar uma coisa para vocês", afirmou a cantora em um vídeo postado em seu Instagram enquanto segura um disco de vinil com a capa completamente borrada.

"Este é meu novo álbum, 'The Life of a Show Girl'", completa no vídeo, um trecho do podcast "New Heights", apresentado por seu namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce, e o irmão dele, o ex-jogador da NFL Jason Kelce.

"TS12!", afirma Travis Kelce no vídeo.

"The Life of a Showgirl" é o sucessor do álbum "The Tortured Poets Department", que foi lançado no ano passado e vendeu 1,4 milhão de cópias no primeiro dia.

Desde 2021, Taylor Swift vem cumprindo a promessa de regravar seus seis primeiros álbuns de estúdio com o objetivo de recuperar os direitos sobre as produções.

Em maio, a vencedora de 14 prêmios Grammy, que estava em uma disputa com executivos de gravadoras desde 2019 pela propriedade de suas músicas, anunciou que havia comprado os direitos de todo o seu catálogo por um valor não revelado.