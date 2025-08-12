Tempestades causam transtornos no aeroporto da Cidade do México

As fortes chuvas que atingem a Cidade do México voltaram a causar transtornos nesta terça-feira (12) no aeroporto da capital, onde milhares de passageiros ficaram retidos devido à suspensão temporária das operações.

A capital mexicana é afetada por tempestades desde junho, e abriga um dos aeroportos mais movimentados da América Latina, com 45,4 milhões de passageiros atendidos em 2024.

A tempestade que caiu sobre a metrópole na madrugada de hoje impactou as operações no aeroporto Benito Juárez, assim como no último domingo, quando o volume d'água atingiu o maior nível desde 1952 em áreas como o centro.