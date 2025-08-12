Trump diz ser favorável a levar presidente do Fed à Justiça

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou, nesta terça-feira (12), permitir que seja apresentada uma "ação judicial abrangente" contra o presidente do Fed, Jerome Powell, com quem está descontente por se recusar a reduzir as taxas de juros e pelo custo das obras de reforma da sede da instituição.

Trump está cada vez mais impaciente com o Federal Reserve (banco central americano) e já insultou várias vezes Powell, que ele próprio nomeou para o cargo durante seu primeiro mandato (2017-2021).

Ele pede aos governadores do Fed que destituam Powell. Em julho, ele inspecionou as obras de renovação da sede da instituição em Washington, que considera muito caras.