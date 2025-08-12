Vítimas de pornografia criada por IA veem Hong Kong despreparada para ameaça

A estudante de Direito 'C' acreditava que o uso da inteligência artificial (IA) para criar pornografia era uma ameaça distante, até que um colega de faculdade criou imagens dela e de várias outras mulheres.

"No início, fiquei atônita, depois senti pânico", comentou a jovem de 20 anos sobre a situação que provocou "uma ferida que deixará cicatriz".

C é uma das três mulheres que denunciaram em julho um escândalo de pornografia na universidade mais antiga de Hong Kong, o que provocou um debate sobre um fenômeno que parecia distante da cidade.