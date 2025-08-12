Voluntário morre tentando conter um incêndio na Espanha

O presidente da região, Alfonso Fernández Mañueco, também lamentou "profundamente o falecimento de um dos voluntários que estava trabalhando na operação do incêndio" em Molezuelas de la Carballeda.

"Por favor, muito cuidado e sigam as instruções das autoridades a todo momento", acrescentou no X.

Logo depois, o presidente do Governo, Pedro Sánchez, reagiu na mesma rede social lamentando "o falecimento de um voluntário enquanto realizava trabalhos de extinção [das chamas] em León".

Segundo a emissora de rádio Cadena Ser, a vítima é um jovem que tinha aderido voluntariamente ao dispositivo. Ele estava acompanhado de outra pessoa, que ficou ferida.

As autoridades reportaram vários feridos, alguns dos quais se encontram em terapia intensiva.

Os muitos incêndios em Castela e Leão preocupam os serviços de emergência, entre eles o que afeta a localidade de Las Médulas, Patrimônio Mundial da Humanidade por suas minas e ouro da era romana.