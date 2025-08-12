Wall Street fecha em alta, apoiada em perspectivas de redução das taxas pelo Fed

Em julho, o IPC subiu 2,7% em relação a julho do ano passado, sem mudanças em comparação com a taxa de junho, informou o Departamento do Trabalho.

Esse relatório "reforça a ideia de que as tarifas ainda não provocaram uma inflação significativa" para os americanos, afirmou José Torres, da Interactive Brokers.

Consequentemente, "nada parece impedir que o Fed reduza suas taxas de juros em setembro", na próxima reunião de política monetária, declarou Kourkafas.

Essa opinião é amplamente compartilhada entre os analistas, a maioria dos quais acredita que o banco central americano cortará suas taxas de juros em um quarto de ponto percentual no final do verão do hemisfério norte.

O mercado americano também encara com otimismo a prorrogação de 90 dias da trégua comercial entre Washington e Pequim.

O rendimento dos títulos do Tesouro americano a dez anos manteve-se estável em relação ao dia anterior, em 4,28%.