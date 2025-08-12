Assine UOL
Notícias

Zelensky considera futura cúpula no Alasca uma "vitória pessoal" de Putin

Zelensky considera futura cúpula no Alasca uma "vitória pessoal" de Putin

bur-cad/pb/mb/mvv/dd

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.