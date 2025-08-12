Zelensky e líderes europeus tentam influenciar Trump antes de reunião com Putin

Zelensky viajou a Berlim para participar das reuniões ao lado do governante alemão, indicou uma fonte do governo germânico.

Os encontros abordarão os meios para "exercer pressão sobre a Rússia, a preparação de possíveis negociações de paz" e as questões "relativas às reivindicações territoriais e às garantias de segurança", segundo Berlim.

Na terça-feira, os líderes dos países da União Europeia (UE) - exceto a Hungria - insistiram na necessidade de que os ucranianos "decidam seu futuro". Eles insistiram que negociações de grande porte só podem acontecer "no contexto de um cessar-fogo ou de uma redução das hostilidades".

Por sua vez, Putin conversou nos últimos dias com vários chefes de Estado ou de Governo: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o chinês Xi Jinping, o indiano Narendra Modi e o norte-coreano Kim Jong Un.

Zelensky não foi convidado para a reunião de cúpula no Alasca. Antes de viajar a Berlim, ele pediu a seus aliados que trabalhem contra qualquer "engano" russo.

- "Paz justa" -

"É necessário pressionar a Rússia para conseguir uma paz justa. Devemos aprender com a experiência da Ucrânia e nossos parceiros para evitar o engano por parte da Rússia. Atualmente, não há indícios de que os russos estejam se preparando para acabar com a guerra", afirmou Zelensky nas redes sociais.