Advogados pedem 15 anos de prisão para acusados de tentar matar Kirchner na Argentina

A acusação considerou que a tentativa de homicídio foi agravada pelo uso de arma de fogo e por violência de gênero.

Em sua alegação, Aldazábal criticou a etapa de investigação do caso e afirmou que a juíza encarregada "obstruiu" a busca de possíveis autores intelectuais do crime conectados com rivais políticos de Kirchner.

"Temos sentados [no banco dos réus] os autores materiais, mas não os mentores e financiadores", havia dito Kirchner durante sua declaração no julgamento no ano passado.

Sobre o terceiro acusado, Nicolás Carrizo, que era apontado como "planejador", Aldazábal afirmou: "Não existem elementos para que possamos acusá-lo hoje".

Na noite de 1º de setembro de 2022, Sabag Montiel acionou uma arma de fogo duas vezes contra a cabeça da ex-presidente, sem conseguir um disparo.

Ele havia se camuflado entre os simpatizantes que diariamente se reuniam em frente à sua casa para apoiá-la enquanto ela enfrentava um julgamento por corrupção.