Alasca, um estado americano com passado russo

O Alasca, que receberá na sexta-feira uma cúpula entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin, esteve sob controle russo antes de ser vendido aos Estados Unidos no século XIX.

Apesar da passagem do tempo, a influência russa continua presente neste estado ártico americano.

- Ex-colônia russa

Quando o explorador dinamarquês Vitus Bering navegou pela primeira vez pelo estreito que separa a Ásia da América em 1728, estava em meio a uma expedição para a Rússia czarista.