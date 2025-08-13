Ao menos 26 mortos em naufrágio em frente à ilha italiana de Lampedusa

Pelo menos 26 migrantes morreram nesta quarta-feira (13), quando duas embarcações afundaram diante da costa da ilha de Lampedusa, na Itália, e cerca de 10 pessoas continuam desaparecidas, segundo informaram a guarda costeira e funcionários da ONU.

Cerca de 60 pessoas foram resgatadas e desembarcadas em Lampedusa após o desastre no Mediterrâneo Central, um trecho entre o norte da África e a Itália descrito pela ONU como a travessia marítima mais perigosa do mundo para os migrantes.

O porta-voz da Organização Internacional para as Migrações (OIM), Flavio di Giacomo, mencionou por sua vez no X que "cerca de 95 pessoas partiram da Líbia em duas embarcações".