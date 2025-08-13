Aos 45 anos, Venus Williams recebe convite para disputar o US Open

A irmã da também lendária Serena Williams passou por uma cirurgia no ano passado para remover miomas no útero e ficou longe das quadras a maior parte da temporada.

Venus retornou no mês passado e se tornou a vencedora de um jogo no circuito com mais idade desde Martina Navratilova (47 anos em Wimbledon-2004), ao bater a compatriota Peyton Stearns (23 anos) na primeira rodada do WTA 500 de Washington.

Ela também vai disputar o renovado torneio de duplas mistas do US Open na próxima semana, ao lado do também americano Reilly Opelka.

A francesa Caroline Garcia, de 31 anos, foi outra que recebeu um convite para o US Open, que será seu último Grand Slam antes da aposentadoria.

As americanas Clervie Ngounoue, Julieta Pareja, Caty McNally, Valerie Glozman e Alyssa Ahn também foram convidadas, assim como a australiana Talia Gibson.

Entre os homens, receberam 'wild card' os americanos Brandon Holt, Nishesh Basavareddy, Tristan Boyer, Emilio Nava, Stefan Dostanic e Darwin Blanch, o francês Valentin Royer e o australiano Tristan Schoolkate.