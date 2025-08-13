Astro japonês de J-pop é condenado por atentado ao pudor em Hong Kong

O ator e cantor japonês Kenshin Kamimura, 'idol' de J-pop, foi condenado nesta quarta-feira (13), por atentado ao pudor a pagar uma multa de 1.900 dólares (10,2 mil reais na cotação atual) para um tribunal em Hong Kong, por assediar uma mulher que trabalhava como intérprete em um restaurante.

O agora ex-membro do grupo de J-pop ONE N'ONLY, do qual foi expulso após a acusação, recebeu "o que merecia", declarou o magistrado Peter Yu.

O incidente ocorreu em março durante um cenário de celebração, depois de um encontro com fãs no qual a mulher estava trabalhando como intérprete para Kamimura e outras pessoas.