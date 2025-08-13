Billy Joel leiloará coleção de motocicletas devido a condição cerebral

O artista de sucessos como "We Didn't Start the Fire", de 76 anos, mantém sua coleção de mais de meia centena de motos - algumas da década de 1940 - em um local alugado na cidade de Oyster Bay, em Long Island (leste de Nova York), onde podia ser visitada por amantes de motocicletas.

Segundo Joel, sua condição foi agravada por suas apresentações em shows, que "causaram problemas de audição, visão e equilíbrio".

Sua condição ocorre quando o líquido cefalorraquidiano não pode fluir corretamente pelo cérebro e pela medula espinhal, o que pode levar a danos cerebrais, causando prejuízos cognitivos, problemas de memória e dificuldades para caminhar, de acordo com a Johns Hopkins Medicine.

Um tratamento rápido pode aliviar a condição se diagnosticada a tempo.

Joel tem sido um pilar do pop e um intérprete extraordinário desde a década de 1970, com um catálogo de sucessos entre os quais se destacam "Uptown Girl" e "New York State of Mind".

