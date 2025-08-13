Bolsonaro pede absolvição em alegações finais no processo por tentativa de golpe

A defesa de Jair Bolsonaro pediu nesta quarta-feira (13) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a absolvição do ex-presidente, nas alegações finais do processo por tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022.

Em documento de 197 páginas apresentado ao STF, ao qual a AFP teve acesso, os advogados de Bolsonaro afirmam que o ex-presidente é inocente das acusações apresentadas na denúncia, e que "demonstrou-se a absoluta ausência de provas" para condená-lo. Eles exigem a absolvição de Bolsonaro de todas as acusações.

Bolsonaro, 70, é alvo de processo por conspirar para se manter no poder após perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva. As acusações que enfrenta poderiam levá-lo a cumprir mais de 40 anos de prisão.