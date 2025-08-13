Boluarte promulga no Peru lei de anistia a militares questionada por organismos de direitos humanos

A presidente do Peru, Dina Boluarte, promulgou, nesta quarta-feira (13), uma questionada lei de anistia a militares e a policiais processados por violações de direitos humanos durante o conflito armado que assolou o país entre 1980 e 2000.

"Hoje, com a promulgação da lei de anistia, o governo reconhece os militares e as forças de autodefesa (civis) que participaram da luta" contra o terrorismo e a defesa da democracia, disse Boluarte durante uma cerimônia no Palácio do Governo.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos e outros organismos internacionais consideram que a norma aprovada pelo Congresso, por iniciativa das forças conservadoras, deixa impunes crimes atrozes e atenta diretamente contra milhares de vítimas.