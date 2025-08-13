Cerca de 150 pessoas denunciaram crimes cometidos pelo falecido magnata Al Fayed

A Scotland Yard examina atualmente a forma como as investigações anteriores foram conduzidas para identificar "oportunidades perdidas" e abriu uma nova investigação sobre acusações de agressões sexuais, incluindo as pessoas que permitiram ou facilitaram esses atos.

"Solicitamos que qualquer pessoa que tenha informações, seja porque foi diretamente afetada pelos atos de Mohamed Al Fayed ou porque conhece outras pessoas que possam ter estado envolvidas ou cometido crimes, entre em contato conosco", acrescentou a polícia.

Em novembro, a polícia metropolitana declarou que havia sido contatada e havia identificado 90 possíveis vítimas de agressões sexuais e outros crimes cometidos pelo bilionário, falecido em 2023 aos 94 anos.

A Harrods, propriedade de Mohamed Al Fayed entre 1985 e 2010, anunciou em março um programa de indenização para as mulheres que trabalhavam na loja ou estavam relacionadas com ela e afirmaram ter sido vítimas de abusos pelo magnata.

Mais de cem supostas vítimas solicitaram aderir ao programa de indenização em julho, segundo a loja de departamentos de luxo.

