Cineasta tcheco leva adeptos de teorias da conspiração ao centro da guerra na Ucrânia

Para os tchecos Petra, Ivo e Nikola os bombardeios russos na Ucrânia são uma invenção e Vladimir Putin é um herói, mas um cineasta os levou até áreas devastadas pelo conflito para filmar a reação dos três ao confrontar a realidade.

"Como cineasta, não tenho outra arma além do filme, e queria enfrentar a guerra de alguma forma", explica à AFP o diretor Robin Kvapil, de 43 anos, pouco antes da estreia de seu novo documentário, "A Grande Viagem Patriótica".

Kvapil afirmou, durante a pré-estreia do filme em Praga, que visitou a Ucrânia em duas ocasiões para preparar o filme. É uma experiência para a vida toda que não te abandona. Ver esses lugares simplesmente transforma você".