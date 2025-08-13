Cristian Romero substitui Son como capitão do Tottenham

O zagueiro argentino Cristian Romero será o novo capitão do Tottenham, após a saída do atacante sul-coreano Son Heung-min para o futebol dos Estados Unidos, anunciou o clube londrino nesta quarta-feira (13).

Romero, de 27 anos, fará seu primeiro jogo com a braçadeira de capitão dos 'Spurs' já nesta quarta, na decisão da Supercopa da Uefa contra o Paris Saint-Germain, em Udine, na Itália.

"Conversei com 'Cuti' Romero e ele será o nosso capitão", disse o novo técnico do Tottenham, Thomas Frank, em comunicado publicado no site do clube.