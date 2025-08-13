Escritor egípcio Sonallah Ibrahim morre aos 88 anos

Seus textos ? que não registravam uma fronteira entre o pessoal e o político ? capturaram as lutas do mundo árabe na era pós-colonial, em particular em seu Egito natal.

"Zaat" (1992), provavelmente seu romance mais famoso, narra a história recente do Egito ? da derrubada da monarquia em 1952 até o neoliberalismo dos anos 1990 sob o presidente Hosni Mubarak ? através dos olhos de uma mulher de classe média.

A obra foi adaptada para uma série de televisão em horário nobre em 2013, levando a mordaz crítica de Ibrahim sobre o poder a uma nova geração de egípcios após a Primavera Árabe, que derrubou Mubarak.

Dissidente ferrenho, Ibrahim foi preso pela primeira vez em 1959 por suas ideias de esquerda, durante o governo do presidente Gamal Abdel Nasser.

Os cinco anos na prisão inspiraram seu primeiro romance, "That Smell" (na versão em inglês), inicialmente proibido.

A fama de Ibrahim motivou a tradução de várias de suas obras para o inglês e o francês.