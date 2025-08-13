Espanha e Portugal enfrentam novo dia de incêndios

Um voluntário de 35 anos morreu em Castela e Leão na terça-feira enquanto combatia o incêndio. Outra pessoa faleceu perto de Madri, no município de Três Cantos.

Cerca de 6.000 pessoas de 26 localidades foram retiradas da região de Castela e Leão, segundo a diretora da agência de proteção regional, Irene Cortés.

O norte do país concentra a maioria dos cerca de 15 focos ativos, com a Galícia sendo a mais afetada, juntamente com Castela e Leão.

O presidente regional da Galícia, Alfonso Rueda, explicou, nesta quarta-feira, que estão sendo apagados na região "cerca de 30 ou 35 incêndios por dia" e que em agosto foram registrados cerca de 250 incêndios a mais em comparação com o mesmo período do ano passado.

A circulação de trens entre Madri e a Galícia foi interrompida "devido a um incêndio próximo à infraestrutura", explicou o administrador da rede ferroviária espanhola (Adif).

A prefeitura de Madri anunciou, nesta quarta-feira, que fechará nove parques, incluindo o famoso Retiro, devido aos ventos fortes e às altas temperaturas.