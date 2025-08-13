EUA restringe vistos para funcionários de países africanos e Cuba por missões médicas cubanas

Os Estados Unidos impuseram restrições de visto a funcionários governamentais de alguns países africanos, de Cuba e de Granada por "sua cumplicidade no esquema" das missões médicas cubanas, informou nesta quarta-feira (13) o Departamento de Estado.

O governo cubano vende serviços a terceiros países por meio das chamadas "missões internacionalistas", que incluem atividades médicas e, segundo analistas, representam a principal fonte de entrada de divisas para a ilha.

"Profissionais médicos são 'alugados' a outros países por preços elevados e a maior parte das receitas fica nas mãos das autoridades cubanas", critica o Departamento de Estado em comunicado.