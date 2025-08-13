EUA sanciona secretário do Ministério da Saúde por relação com programa 'Mais Médicos'

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (13) a revogação dos vistos de Mozart Júlio Tabosa Sales, secretário do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, um ex-funcionário do governo, "por sua cumplicidade" com o programa "Mais Médicos", uma parceria com Cuba.
O Mais Médicos foi lançado em 2013 pelo então governo da presidente Dilma Rousseff (PT) para atender áreas rurais e desfavorecidas preenchendo vagas no Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de um convênio com a Opas, o escritório para o continente americano da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Em um comunicado, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, acusou Sales e Kleiman de serem responsáveis ou de terem participado "na facilitação do estratagema" de Havana que "explora os trabalhadores de saúde cubanos por meio de trabalhos forçados".
"Este plano enriquece o corrupto regime cubano", afirmou Rubio.
Washington também acusa os sancionados de terem desempenhado "um papel no planejamento e execução" do Mais Médicos.
"Utilizaram a Opas como intermediária com a ditadura cubana para implementar o programa sem cumprir os requisitos constitucionais brasileiros, contornando as sanções dos Estados Unidos contra Cuba", denunciou Rubio.
Sales e Kleiman também são acusados de pagar "conscientemente" a Havana "o que era devido aos trabalhadores médicos cubanos".
Dezenas de médicos cubanos que prestaram serviços no programa "relataram ter sido explorados pelo regime cubano como parte do programa", afirmou o chefe da diplomacia americana.
O Brasil tem estado sob o foco do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos últimos meses, principalmente devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusado de uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022.
Em clara oposição às políticas cubanas, Bolsonaro comparou o programa Mais Médicos à "escravidão", sob o qual Cuba chegou a enviar milhares de médicos para trabalhar no Brasil.
Em resposta a essas críticas, Havana retirou seus médicos do Brasil em novembro de 2018, pouco antes de Bolsonaro assumir o poder em janeiro de 2019.
Desde que voltou ao poder, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reativou o programa criado em 2013 para ampliar a assistência médica em regiões desfavorecidas, mas comprometeu-se a priorizar os profissionais brasileiros.
