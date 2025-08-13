EUA sanciona secretário do Ministério da Saúde por relação com programa 'Mais Médicos'

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (13) a revogação dos vistos de Mozart Júlio Tabosa Sales, secretário do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, um ex-funcionário do governo, "por sua cumplicidade" com o programa "Mais Médicos", uma parceria com Cuba.

O Mais Médicos foi lançado em 2013 pelo então governo da presidente Dilma Rousseff (PT) para atender áreas rurais e desfavorecidas preenchendo vagas no Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de um convênio com a Opas, o escritório para o continente americano da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em um comunicado, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, acusou Sales e Kleiman de serem responsáveis ou de terem participado "na facilitação do estratagema" de Havana que "explora os trabalhadores de saúde cubanos por meio de trabalhos forçados".