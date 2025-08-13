Exército israelense anuncia aprovação de plano para nova ofensiva em Gaza

O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira (13) que aprovou o plano para uma nova ofensiva na Faixa de Gaza, poucos dias após o gabinete de segurança pedir a tomada da Cidade de Gaza, a principal aglomeração do território palestino.

O comandante do Estado-Maior, tenente-general Eyal Zamir, "aprovou a principal estrutura do plano operacional do Exército na Faixa de Gaza", afirma um comunicado militar.

