Exército israelense aprova plano para nova ofensiva em Gaza

O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira (13) que aprovou o plano para uma nova ofensiva na Faixa de Gaza, onde o Hamas condenou suas incursões terrestres "agressivas" na Cidade de Gaza, a maior aglomeração urbana no território palestino.

Testemunhas relataram intensos ataques aéreos sobre a cidade, assim como a presença de tanques israelenses e fortes explosões nos bairros de Tal al Hawa e Zeitoun, onde o Exército estava demolindo casas.

Após 22 meses de guerra, Israel quer tomar o controle da cidade do norte do território e dos campos de refugiados próximos, uma das áreas mais densamente povoadas da Faixa de Gaza. Com a ofensiva, as tropas israelenses pretendem desmantelar os últimos redutos do Hamas.