Exilados de Bukele diante de um retorno cada vez mais distante

Popular por sua "guerra" contra as gangues, Bukele, presidente desde 2019, controla todos os poderes estatais e se autoproclama "ditador cool".

- A defensora dos direitos humanos -

Ela está com o braço esquerdo enfaixado. Pouco depois de sair com seus filhos de 9 e 11 anos pela fronteira com a Guatemala, foi operada de um tumor no México, onde estão refugiados.

"Coloquei a minha saúde, minha liberdade e meus filhos em primeiro lugar", diz Ingrid Escobar, diretora da ONG Socorro Jurídico, que dá assistência a familiares de presos em El Salvador.

A polícia rondava sua casa "duas vezes por semana", relata. Ela resistiu até que um amigo da Promotoria avisou que seu nome estava em uma lista de 11 pessoas a serem presas.

"Não tive escolha... por causa da intimidação e do medo de morrer na prisão sem tratamento médico. Peguei algumas roupas e saí como pude", conta esta mulher de 43 anos que dedicou sua vida ao ativismo humanitário.