Fósseis de baleia aparentemente fofa, mas perigosa, são encontrados na Austrália

Cientistas australianos encontraram fósseis de uma baleia com dentes afiados que vagava pelos mares há 26 milhões de anos e afirmaram nesta quarta-feira(13) que a espécie parecia "adorável" à primeira vista, mas na verdade era uma assustadora predadora.

Especialistas do Museu Victoria reconstruíram o exemplar a partir do fóssil bem preservado de um crânio encontrado em 2019 na Surf Coast Shire, costa do estado de Victoria.

O "predador veloz, de dentes afiados" teria o tamanho de um golfinho. "É basicamente uma pequena baleia com olhos grandes e uma boca cheia de dentes afiados e cortantes", indicou o pesquisador Ruairidh Duncan.