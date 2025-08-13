França resgata quase 300 migrantes no mar em dois dias

A França resgatou quase 300 migrantes no mar nos últimos dois dias, enquanto tentavam chegar ao litoral inglês em embarcações precárias, indicaram as autoridades francesas nesta quarta-feira (13).

Milhares de migrantes tentam atravessar a perigosa rota do Canal da Mancha. Uma mulher da Somália morreu na terça-feira, elevando para pelo menos 19 o número de migrantes mortos em 2025, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais.

Diversas operações de resgate foram realizadas na costa noroeste da França: 111 migrantes foram resgatados na terça e 164 na segunda-feira, de acordo com a prefeitura marítima local Premar.