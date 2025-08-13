Grécia enfrenta mais de 20 incêndios

A Grécia enfrenta nesta quarta-feira mais de 20 incêndios em "um dia muito difícil" devido às rajadas de vento violentas, informou o porta-voz dos bombeiros, Vassilis Vathrakoyannis.

Durante a manhã de quarta-feira, 33 aviões e 4.850 bombeiros foram mobilizados em todas as frentes, indicou Vathrakoyannis.

O corpo de bombeiros informou que o país tem 23 incêndios ativos, um deles perto de Patras, a terceira maior cidade do país.