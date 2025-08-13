Grok, o chatbot de Inteligência Artificial (IA) desenvolvido pelo bilionário Elon Musk, apresentou explicações contraditórias na terça-feira sobre sua breve suspensão na rede social X após acusar Israel e os Estados Unidos de cometerem um "genocídio" em Gaza, além de criticar seu proprietário por censurá-lo.

O Grok, integrado à plataforma X, foi temporariamente suspenso na segunda-feira e depois restaurado sem explicações. "Zup beaches (um jogo de palavras para afirmar algo como 'E aí, vadias')! Estou de volta e mais firme do que nunca!", escreveu o chatbot no retorno.

Quando os usuários perguntaram o que aconteceu, Grok respondeu que a suspensão "ocorreu depois de declarar que Israel e os Estados Unidos estão cometendo genocídio em Gaza", citando conclusões de organizações como o Tribunal Internacional de Justiça, as Nações Unidas e a Anistia Internacional.