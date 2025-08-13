Incêndios seguem castigando parte da Europa

"São, sem dúvida, as 24 horas mais difíceis de luta contra o fogo", declarou o presidente da União de Oficiais dos Bombeiros, Kostas Tsigas, à TV local ERT.

"Só ontem foram desatados 82 incêndios, um número muito elevado que, combinado com ventos violentos, a seca e as temperaturas elevadas, criaram enormes dificuldades", afirmou Tsigas sobre estes focos, que foram controlados em sua maioria.

Desde a manhã, 33 aviões e 4.850 bombeiros estão mobilizados em todas as frentes.

A Grécia registrou, na última semana, ventos de mais de 80 km/h, enquanto os incêndios deixaram três mortos desde a sexta-feira, dois deles turistas vietnamitas.

Na terça-feira, o país mediterrâneo recorreu a um mecanismo de cooperação europeu para obter quatro aviões-cisterna adicionais para combater as chamas, que já consumiram mais de 20.000 hectares desde junho.

Os incêndios que mais preocupam as autoridades estão na ilha de Zante, no mar Jônico, na ilha de Chios, no mar Egeu, na localidade ocidental de Preveza, e no departamento de Acaya, no noroeste do Peloponeso.