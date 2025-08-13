Juiz ordena prisão preventiva contra o ex-presidente peruano Vizcarra por suposta corrupção

O ex-presidente peruano Martín Vizcarra deverá cumprir prisão preventiva durante cinco meses por ordem de um juiz no âmbito de um caso de suposta corrupção quando foi governador da região de Moquegua, há 11 anos.

Durante uma audiência realizada nesta quarta-feira (13), o magistrado Jorge Chávez enviou o ex-mandatário de 62 anos à prisão, alegando "perigo processual e de fuga", segundo a sentença publicada pelo Poder Judiciário.

Vizcarra, que governou entre 2018 e 2020, foi imediatamente detido.