Naufrágio em frente à ilha italiana de Lampedusa deixa 20 mortos, diz ACNUR

Um naufrágio em frente à ilha italiana de Lampedusa deixou cerca de 20 mortos, afirmou, nesta quarta-feira (13), um porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

"Profunda angústia após o enésimo naufrágio diante de Lampedusa, onde o ACNUR está ajudando os sobreviventes", escreveu o porta-voz Filippo Ungaro em sua conta na rede social X, acrescentando que parece haver "20 corpos recuperados e outros desaparecidos".

Sergio Scandura, jornalista da Radio Radicale, informou na mesma plataforma que a embarcação levava 97 pessoas quando naufragou cerca de 20 km a sudoeste de Lampedusa.