Naufrágio em frente à ilha italiana de Lampedusa deixa 20 mortos, diz ACNUR

Um naufrágio em frente à ilha italiana de Lampedusa deixou cerca de 20 mortos, afirmou, nesta quarta-feira (13), um porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).
"Profunda angústia após o enésimo naufrágio diante de Lampedusa, onde o ACNUR está ajudando os sobreviventes", escreveu o porta-voz Filippo Ungaro em sua conta na rede social X, acrescentando que parece haver "20 corpos recuperados e outros desaparecidos".
Sergio Scandura, jornalista da Radio Radicale, informou na mesma plataforma que a embarcação levava 97 pessoas quando naufragou cerca de 20 km a sudoeste de Lampedusa.
A emissora RaiRadio1 reportou que havia entre 12 e 17 migrantes desaparecidos e que 60 sobreviventes foram levados a salvo para a ilha.
Os migrantes que tentam chegar à Itália por Lampedusa, procedentes do norte da África, costumam fazer a travessia em barcos superlotados pela rota marítima do Mediterrâneo central, especialmente perigosa.
"Desde o começo do ano houve 675 mortos no Mediterrâneo central", escreveu Filippo Ungaro em mensagem no X, pedindo para "reforçar as vias legais" de imigração.
Segundo o ministério italiano do Interior, 38.263 migrantes chegaram à Itália por via marítima este ano.
