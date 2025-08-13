NBA aprova venda do Boston Celtics por US$ 6,1 bilhões

A NBA aprovou a venda do icônico Boston Celtics para um grupo de investidores liderado pelo empresário americano Bill Chisholm nesta quarta-feira (13), cinco meses após a transação ter sido acertada, pelo valor recorde de US$ 6,1 bilhões (cerca de 32,9 bilhões pela cotação atual).

O conselho de proprietários de franquias da NBA "aprovou por unanimidade a venda de uma participação majoritária no Boston Celtics para um grupo de investidores liderado por Bill Chisholm", informou a liga norte-americana de basquete em um breve comunicado.

"A transação deve ser concluída em breve", acrescentou a nota.