Negociações sobre a poluição por plásticos 'à beira do precipício'

Ao longo do dia, o presidente dos debates deve apresentar uma nova versão simplificada do texto do tratado, na qual os delegados trabalharam durante nove dias, informaram à AFP várias fontes.

Também está prevista uma nova sessão plenária para fazer um balanço das negociações.

O debate enfrenta a oposição dos países produtores de petróleo, que rejeitam qualquer restrição sobre o nível de produção de plástico ? derivado do petróleo ? e qualquer proibição de moléculas consideradas perigosas para o meio ambiente ou para a saúde a nível mundial.

As duas medidas, no entanto, contam com o forte apoio de outro grupo de países e das ONGs.

"Os negociadores estão à beira do precipício", destacou Pamela Miller, copresidente da ONG IPEN (Rede Internacional para a Eliminação de Poluentes), que participa como observadora na negociação.

Eirik Lindebjerg, da organização ecologista WWF, teme "compromissos e um acordo ruim" de última hora.