ONGs alertam para 'risco de influência chinesa' na compra do jornal britânico The Telegraph

A RedBird havia anunciado em maio um "acordo preliminar" para adquirir o The Telegraph por 500 milhões de libras (3,63 bilhões de reais).

Propriedade da abastada família Barclay, o jornal foi colocado à venda no final de 2023 pelo banco Lloyds para saldar dívidas significativas.

A RedBird IMI, associada ao o fundo de investimento IMI (International Media Investments), de Abu Dhabi, alcançou um acordo com a família Barclay e liquidou sua dívida, garantindo a possibilidade de controlar o grupo.

No entanto, o governo conservador britânico legislou para bloquear a aquisição de meios de comunicação por Estados estrangeiros, e a RedBird IMI se retirou do acordo. O fundo americano propôs se tornar acionista majoritário de forma independente.

As preocupações das ONGs agora se concentram em seu presidente, John Thornton, que afirmam "faz parte do conselho consultivo internacional do China Investment Corporation, o maior fundo soberano do país asiático, e presidiu a Silk Road Finance Corporation, dois instrumentos de influência financeira da China".

"Não há nenhuma implicação nem influência chinesa no projeto", afirmou um porta-voz do fundo americano à AFP.