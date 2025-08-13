Palestino é morto por colono na Cisjordânia ocupada

Um colono israelense atirou e matou um palestino nesta quarta-feira (13) na Cisjordânia ocupada, segundo autoridades palestinas, enquanto o Exército israelense informou que um soldado fora de serviço atirou em um homem que jogava pedras.

Este confronto é o mais recente na Cisjordânia ocupada, onde a violência aumentou consideravelmente desde o início da guerra em Gaza, há 22 meses.

"Thamen Khalil Reda Dawabsheh, de 35 anos, foi morto a tiros por colonos na localidade de Duma, ao sul de Nablus", indicou em um comunicado o Ministério palestino da Saúde.