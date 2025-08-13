Palmeiras visita Universitario em Lima pela ida das oitavas da Libertadores

O time comandado pelo técnico uruguaio Jorge Fossati se classificou para as oitavas de final ao eliminar os equatorianos Barcelona e Independiente del Valle na fase de grupos.

A partida está marcada para as 19h30 locais (21h30 de Brasília) no Estádio Monumental do Universitário, o mesmo que sediará a final da Copa Libertadores de 2025, em 29 de novembro.

Esse fato se tornou um incentivo para o time anfitrião, que sonha em jogar a final em casa.

O jogo de volta das oitavas de final será disputado na próxima quinta-feira, no Estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Quem vencer este confronto enfrentará o vencedor do duelo entre o argentino River Plate e o Libertad, do Paraguai, nas quartas de final.

- Palmeiras confiante na vitória -

"Temos uma partida muito importante no Peru contra o Universitario, um grande time de lá, muito respeitado, com um grande técnico que também foi meu treinador", disse o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, citado nas redes sociais do Palmeiras.