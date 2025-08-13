Peru promulga lei de anistia a militares questionada por organismos de direitos humanos

A presidente do Peru, Dina Boluarte, promulgou nesta quarta-feira (13) uma controversa lei de anistia para militares e policiais processados por violações de direitos humanos durante o conflito armado que assolou o país entre 1980 e 2000.

"Hoje, com a promulgação desta lei de anistia, o governo reconhece o sacrifício dos membros das Forças Armadas, da polícia e dos comitês de autodefesa (civis) na luta contra o terrorismo e na defesa da democracia", disse Boluarte durante uma cerimônia no Palácio do Governo.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e outros organismos internacionais consideram que a norma aprovada pelo Congresso, por iniciativa dos conservadores, deixa impunes crimes atrozes e vai diretamente contra milhares de vítimas.